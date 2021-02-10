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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى القديس هدرا بحاجر بنهدب

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:15 ص
الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، بذكرى نياحة القديس هدرا بحاجر بنهدب.

ولم يذكر كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، تفاصيل واقعة نياحة القديس هدرا بحاجر بنهدب، إلاّ أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وضعته ضمن قائمة قديسيها، ما استدعى ذكره بالقداس الإلهي صباح اليوم.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.

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