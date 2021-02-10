القمع والاضطهاد «يفرغ» تركيا من أصحاب الكفاءات

تأثير هجرة الأدمغة على تركيا

كشف موقع "أحوال تركية" عن أسباب هجرة الأدمغة والكفاءات العلمية والعملية من تركيا لخارج البلاد، لاسيما مع هجرة ما مجموعه 330289 شخصًا من تركيا في عام 2019، وفقًا لهيئة الإحصاء الرسمية الحكومية.ووفقا لموقع "أحوال"، فإنه بعد احتجاجات حديقة جيزي في عام 2013، بدأ العديد من الشباب المتعلمين والتقدميين سياسيًا في تركيا يتحدثون عن مغادرة البلاد، وعندما وقعت محاولة الانقلاب عام 2016، نظر الناس إلى رد الحكومة القمعية والسلطوية، وتطهير القطاع العام من أي معارضيها، وقرروا أن الفرص في قطاعات الأعمال أو الثقافة أو الأكاديمية أو الأعمال الخيرية لم تكن جيدة لأمثالهم، وبشكل عام لأولئك الذين لا يدعمون الحكومة التركية.انتشر حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي أسسه الرئيس رجب طيب أردوغان، جذوره في جميع أنحاء الدولة وعبرها وفي جميع أنحاء قطاع الأعمال، والحقيقة أنك إذا لم تكن داعمًا مطيعًا للحكومة، فإن فرصك لن تكون جيدة.ووفقا لاستطلاع صغير أجراه الموقع حول أسباب هجرة الأدمغة في تركيا بشكل أفضل، حيث تم عمل الاستطلاع على 129 فرد، حيث العديد من الأشخاص أن قلة الفرص التعليمية سبب رئيسي للمغادرة، حيث ذكر 47 من أصل 129، أو 36% من المشاركين على وجه التحديد ان مغادرة تركيا تكون بحثًا عن فرص تعليمية أفضل في أماكن أخرى، وذكر ما مجموعه 16 من 129، أو 12%، أنهم يتركون تركيا لمتابعة درجة الماجستير أو الدكتوراة.وفي الوقت نفسه، ذكر 32 مشاركًا أو 24%، أن الحكومة أو الرئيس أردوغان أو الضغوط السياسية بشكل عام هي السبب الرئيسي للمغادرة، بينما ذكر 28 مشاركًاأسبابًا اقتصادية للمغادرة، وذكر 18 مشاركًا أسبابًا اجتماعية.قال الموقع إن هجرة الأدمغة التركية لها تأثير على الاقتصاد والمجتمع في تركيا، ومن المؤكد أن هذا أمر سيء بالنسبة للاقتصاد التركي، حيث دفعت البلاد لتعليم هؤلاء الأشخاص، الذين لا يرون الآن مستقبلًا لأنفسهم في تركيا، وقد أخذوا مهاراتهم ورأس مالهم إلى الخارج.وكشف الموقع أن هجرة الأتراك ليست أمر وليد السنوات الماضية، ولكنه أمر مترسخ في تركيا قبل قرن من الزمان، عندما أدى العنف الطائفي واضطهاد حكومة تركيا الفتية العثمانية إلى مغادرة مئات الآلاف من المسيحيين العثمانيين، وقد تفاقم هذا بسبب التبادلات السكانية التي أعقبت الحرب العالمية الأولى، عندما أدت الهجرة الجماعية لليونانيين إلى انخفاض كبير في العمال المهرة ورجال الأعمال، ما أضعف التنمية الاقتصادية لتركيا على الأرجح في الستينيات أو السبعينيات.وتابع، أن التكاليف الاقتصادية للقمع السياسي باهظة أيضا، فعندما استخدمت المؤسسة ا التركية سلطتها لقمع المحافظين المتدينين والأكراد، كان الضحايا في الغالب من الطبقة العاملة الذين لم يكن لديهم خيار مغادرة تركيا، ولكن الآن أصبح المثقفون والليبراليون والبرجوازيون والأتراك الغربيون هم الذين يتعرضون للهجوم من قبل الحكومة ولديهم قدرة أكبر على مغادرة البلاد، ولم يقتصر الأمر على تجفيف الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا فحسب، بل إن بعض رأس المال المملوك للأتراك يغادر البلاد أيضًا، ما يزيد من تفاقم عجز ميزان المدفوعات التركي ويقلل من قيمة الليرة التركية.واستطرد، أن الحكومة التركية تواصل استهداف المؤسسات الليبرالية مثل جامعة بوغازيتشي جزئيًا من أجل تشتيت الانتباه عن الوضع الاقتصادي المزري، لكن تأثير هذا يؤدي ببساطة إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية المتزايدة في تركيا.