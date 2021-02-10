«حقوق إنسان النواب» تلتقي رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة اليوم

تلتقى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مع لوران دي بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة.وكانت لجان مجلس النواب قد شهدت اجتماعات مكثفة أمس، حيث شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الاستماع إلى نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فيما يدخل في اختصاص لجنة القوى العاملة.فيما ناقشت لجنة الطاقة والبيئة، بيان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة يوم الأحد الموافق 31 من يناير2021، لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع، فيما يدخل في اختصاص اللجنة، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.