491 إصابة جديدة بـ«كورونا» في طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 491 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في طوكيو.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» أن الحصيلة اليومية انخفضت لأقل من 500 حالة لليوم الرابع على التوالي.وتقول السلطات إن عدد الحالات الحرجة الحالية يبلغ 103 حالات، فيما يبلغ إجمالي الحالات المسجلة في طوكيو منذ بداية الجائحة وحتى الآن 105 آلاف و24 حالة.