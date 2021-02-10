الكنيسة تحتفل بذكرى نياحة القديس يعقوب الراهب اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، بذكرى نياحة القديس يعقوب الراهب.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن في مثل هذا اليوم تنيح الراهب الناسك القديس يعقوب، هذا الأب كان زاهدا في العالم منذ حداثته، فسكن إحدى المغائر وأقام بها خمس عشرة سنة، وقد اجهد نفسه في أثنائها بالأصوام الطويلة والصلوات المتواترة، ولم يخرج من مغارته طول هذه المدة، فتأمر عليه قوم من اتباع إبليس، وأوعزوا إلى زانية فتزينت وذهبت إليه، ودخلت المغارة، وتقدمت منه أخذت تداعبه حتى تستدرجه إلى الخطية، ولكنه وعظها، وذكرها بنار جهنم، وبالعقوبات الدهرية، فتابت على يديه، وعادت إلى المدينة تردد الشكر لله، الذي أحسن إليها بالرجوع عن طريق الموت إلى الحياة، وقد أجرى الله على يديه آيات كثيرة.