1570 إصابة جديدة و94 وفاة بكورونا في اليابان

سجلت اليابان 1570 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو اليوم الثالث على التوالي الذي تسجل خلاله البلاد أقل من 2000 حالة.وقالت وزارة الصحة اليابانية- وفق ما نقلته صحيفة جابان تايمز المحلية اليوم الأربعاء إنها رصدت انتشار السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا التي ظهرت في المملكة المتحدة لدى 11 شخصًا في العشرينات إلى الخمسينات من العمر.وأفادت بأن مصابي السلالة الجديدة ليس لديهم تاريخ سفر حديث خارج البلاد، ووفقا لأحدث البيانات توفي 94 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس التاجي، فيما انخفض عدد المصابين بأمراض خطيرة بمقدار 14 شخصا عن اليوم السابق ليصل عددهم إلى 759.