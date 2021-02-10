انكماش حركة التجارة العالمية 9% خلال 2020

أظهر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) اليوم الأربعاء، انكماش حركة التجارة العالمية خلال العام الماضي بنسبة 9% سنويا رغم التحسن الذي سجلته في أواخر العام بقيادة اقتصادات شرق آسيا.وقال التقرير إن تعافي التجارة العالمية خلال الربع الأخير من العام الماضي كان "متفاوتا" حيث زادت حركة تجارة السلع بنسبة 8% في حين انكمشت تجارة الخدمات.وبحسب التقرير الأممي فإنه في حين تأثرت حركة التجارة الدولية "بشدة بالاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد" سجلت دول شرق آسيا "زيادة في حصتها من السوق العالمية" بعد أن تمكنت من "التعامل بصورة أفضل من تحدي الجائحة".وشهد الربع الأخير من العام الماضي نموا في صادرات السلع من الصين التي شهدت ظهور فيروس كورونا المستجد لأول مرة بنسبة 17% سنويا في حين زادت صادرات اليابان بنسبة 3% وكوريا الجنوبية بنسبة 4%.