البرازيل تطرح برنامجا لرعاية الحدائق لحماية «الأمازون»

طرحت حكومة البرازيل برنامجا "لرعاية الحدائق" في محاولة لحماية المناطق الطبيعية المحمية في الأمازون.وأعلنت الحكومة، أنه يمكن لأفراد أو شركات رعاية مناطق الحدائق الوطنية في مناطق الأمازون، بمبلغ 50 ريس برازيلي(تسعة دولارات) لكل هكتار سنويا.ومن الممكن فقط "تبني" حديقة وطنية بأكملها.وكانت شركة "كارفور" الفرنسية قد أعلنت أولا نيتها لتبني حديقة "ريزرفا اكستراتيفيستا دو لاجو دو كونيا" ومساحتها 75 ألف هكتار بولاية "روندونيا" شمال البرازيل.