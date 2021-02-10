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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

92.6 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:14 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل 92 ألفا و666 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 27 مليونًا و189 ألفًا و761 حالة.

وأفادت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء- بأنه تم تسجيل 3031 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 468 ألفا و103 حالات.

وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأنه تم توزيع 62 مليونا و898 ألفا و775 جرعة لقاح كورونا على الأقل في جميع أنحاء البلاد، كما تم إعطاء 43 مليونا و206 آلاف و190 جرعة على الأقل للمواطنين.

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