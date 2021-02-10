ألف إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الأربعاء، تسجيل ألفا و53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 198 ألفًا و86 حالة.وقالت وزارة الصحة -في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" المحلية على موقعها الإلكتروني- إن البلاد سجلت في الوقت ذاته ألفا و233 حالة شفاء تام من المرض، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 179 ألفا و277 حالة.وأوضحت الوزارة أن عدد المرضى الخاضعين للعلاج من الفيروس التاجي في الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا يقف عند 25 ألفا و991، منهم 264 مريضًا في حالة حرجة.