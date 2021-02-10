الاقتصاد السعودي ينكمش 3.8% في الربع الأخير من 2020

أظهرت بيانات حكومية أولية اليوم الأربعاء، أن اقتصاد السعودية انكمش 3.8% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، لكنه نما 2.8% على أساس فصلي.ولم يتضمن "التقدير السريع" للناتج المحلي الإجمالي الفصلي الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية تفاصيل بشأن كيفية أداء القطاعين النفطي وغير النفطي في فترة الأشهر الثلاثة حتى نهاية ديسمبر.وانكمش اقتصاد أكبر مُصدر للنفط في العالم 4.1% في 2020، وفقا لتقديرات أولية، إذ تضرر جراء جائحةكورونا (كوفيد-19) وانخفاض أسعار النفط وتخفيضات إنتاجه.