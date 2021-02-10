98 وفاة و8.6 ألف إصابة جديدة بكورونا في تركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 98 حالة وفاة و8 آلاف و636 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، في الـ24 ساعة الأخيرة.وذكرت الوزارة ـ في تقريرها اليومي ـ أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 26 آلفا و998 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2548195 جديدة.وكانت قد أعلنت وزارة الصحة التركية أمس عن تسجيل 103 وفيات و8103 إصابات بالفيروس.