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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار عند أدنى مستوى في أسبوعين

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:37 ص
الدولار
الدولار
وكالات
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بلغ الدولار أدنى مستوى في أسبوعين اليوم الأربعاء، إذ انحسر الطلب على الأصول الآمنة، فيما يتطلع المستثمرون إلى تعاف متوقع من جائحة كوفيد-19 هذا العام مدفوع بتحفيز مالي ونقدي كبير.

واستقرت بتكوين عند نحو 46 ألفا و500 دولار بعد أن بلغت مستوى مرتفعا جديدا عند 48 ألفا و216 دولارا أثناء الليل بعد أن كشفت تسلا عن استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة الرائدة.

وبلغت العملة الافتراضية المنافسة الإيثريوم، التي عادة ما تتحرك بالتزامن مع بتكوين، مستوى قياسيا عند 1826 دولارا اليوم قبل أن تتداول مرتفعة 1.1 بالمئة إلى 1791 دولارا.

وقال مايكل مكارثي كبير الإستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني في إشارة إلى ضعف الدولار "الآفاق الاقتصادية للعام، وفقا لإجماع السوق، تبدو إيجابية، المعنويات والمراكز هما المحركان الرئيسيان للسوق في الوقت الحاضر".

ونزل الدولار الذي عادة ما يُنظر إليه كملاذ آمن مقابل العملات المناظرة الرئيسية إذ تلقى الإقبال على المخاطرة الدعم من تفاؤل حيال دعم مالي ونقدي وأرباح قوية للشركات واللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ونزل مؤشر الدولار إلى المستوى المنخفض 90.378 اليوم للمرة الأولى هذا الشهر وبلغ في أحدث تداولات 90.398 وبصدد تكبد خسائر للجلسة الثالثة.

واستقر الدولار تقريبا عند 104.58 ين بعد أن نزل إلى المستوى المنخفض البالغ 104.5 للمرة الأولى هذا الشهر في الجلسة السابقة. وارتفع اليورو إلى 1.2126 دولار معززا مكاسبه لليوم الثالث.

وعاود الجنيه الإسترليني بلوغ أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 1.3827 دولار قبل أن يتداول مرتفعا 0.1 % عند 1.3818 دولار.

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