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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مكتب مصر الثقافي ببكين ينظم احتفالية بمناسبة «عيد الربيع» الصيني

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:28 ص
عيد الربيع
عيد الربيع
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نظم مكتب مصر الثقافي في الصين احتفالية بالتنسيق مع المركز الصيني الدولي للأطفال؛ وذلك في إطار احتفالات الصين بعيد رأس السنة الصينية الجديدة، أو "عيد الربيع" الذي يصادف الثاني عشر من فبراير، ويعد أبرز أعياد الشعب الصيني، حيث يرجع تاريخه إلى آلاف السنين.

وقالت الدكتورة أميمة غانم زيدان المستشار الثقافي المصري في الصين –في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الصين اليوم الأربعاء- إن الاحتفالية، التي تم تنظيمها في مقر المكتب بالعاصمة (بكين)، تأتي في إطار التبادلات الثقافية بين الجانبين المصري والصيني، حيث استقبل المكتب العديد من الأطفال الصينيين؛ ليتعرفوا على الحضارة المصرية العريقة والتاريخ المصري القديم.

وأضافت الدكتورة أميمة أن المكتب عرض فيديوهات عن مصر بعضها في صورة أفلام كرتونية لتتناسب مع المرحلة العمرية للأطفال، وذلك لإضافة وإثراء معلوماتهم حول مصر وتاريخها وحضارتها، إلى جانب عرض مستنسخات من التماثيل والتحف الأثرية المصرية التي حظيت بإعجاب الأطفال الذين أبدوا رغبتهم الشديدة في زيارة مصر وكافة الأماكن السياحية والحضارية فيها.

وتابعت: إن تاريخ الصداقة بين مصر والصين مزدهر وطويل وسيظل مستمرا للأبد، وأن الجانبين على اتصالات وثيقة، وارتقت العلاقات بين الدولتين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014، وحقق الجانبان نتائج مثمرة في التعاون في شتى المجالات.

وأشارت إلى أن الجانبين يحتفلان العام الحالي بالذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين مصر والصين (التي تصادف الثلاثين من مايو)، وأنهما أبديا في أكثر من مناسبة حرصهما على تعميق الصداقة التقليدية، وتعزيز التعاون، وتحقيق تنمية جديدة على مستوى أوسع وأعمق تعود بالفائدة على البلدين والشعبين.

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