1072 إصابة جديدة بكورونا في باكستان

سجلت باكستان 1072 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، و62 حالة وفاة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية -حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء- أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغت 557 ألفا و591 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12 ألفا و128 حالة وفاة.وأشار المركز إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 514 ألفا و951 حالة، بينما توجد 30 ألفا و512 حالة نشطة في البلاد.