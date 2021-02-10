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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

14 إصابة بكورونا وافدة من الخارج في الصين

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:24 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 14 إصابة جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 89 ألفًا 734 حالة وظل عدد الوفيات عند أربع آلاف و636 شخصًا.

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أن الإصابات الوافدة من الخارج الـ 14 تم تسجيلها بواقع ست حالات في شنجهاي وثلاث حالات في مقاطعة تشجيانغ وحالة واحدة في كل من بلدية تيانجين ومقاطعات جيانغسو وفوجيان وسيتشوان وشنشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى أربعة آلاف و832 حالة غادر منها أربعة آلاف و565 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 102 شخص غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 84 ألفًا و129 شخصًا، وأن 18 ألفًا و742 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.مشيرة إلى أنه تم أمس تسجيل سبع حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 555 حالة منها 292 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة عشرة آلاف و693 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 188 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 48 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 933 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك تسع حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات تسعة آلاف و976 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و850 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

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