الصين: 14.47 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبي خلال يناير

ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين، في الاستخدام الفعلي، بنسبة 4.6% على أساس سنوي لتصل إلى 91.61 مليار يوان خلال شهر يناير.وذكرت وزارة التجارة الصينية –في بيان اليوم الأربعاء- أنه من حيث القيمة الدولارية، بلغت التدفقات 13.47مليار دولار.في سياق آخر، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الصين، الذي يقيس تكاليف البضائع عند بوابة المصنع، بنسبة 0.3% على أساس سنوي في يناير الماضي، مقارنة بالانخفاض بنسبة 0.4 % في ديسمبر 2020.وذكرت الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء –في بيان اليوم- أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، مقياس رئيسي للتضخم، انخفض بنسبة 3ر0% على أساس سنوي خلال يناير الماضي، بتراجع من زيادة نسبتها 0.2% خلال ديسمبر الماضي.