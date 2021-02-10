«يسقط منطق الصفقات.. وتبقى فلسطين» و«هذه هي الحقيقة» أبرز مقالات الصحف

تناول كتاب الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء عددًا من الموضوعات أهمها توقيت عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب مع انطلاق جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة.وفي عموده "في الصميم" بصحيفة "الأخبار"، وتحت عنوان "يسقط منطق الصفقات.. وتبقى فلسطين" أكد الكاتب جلال عارف أن توقيت عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب مع انطلاق جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، لم يكن فقط رسالة دعم لنضال الشعب الفلسطيني، ولكنه كان وقبل كل شيء وبعده تأكيدا على المعنى الذي أشار إليه بوضوح كامل وزير خارجية مصر سامح شكري في افتتاح لقاء وزراء الخارجية العرب وهو يقول: لقد ظن البعض أن العالم العربي في ظل الظروف الدقيقة قد انشغل عن قضيته الرئيسية العادلة.. وأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية قد انزوت على أجندة أولويات الدول العربية، وهو الظن الذي يجانبه الصواب.وأشار إلى أن الحقيقة أن الأمر كان قد تجاوز مرحلة «الظن» بكثير في ظل أوضاع عربية صعبة وعدوان إسرائيلي لم يتوقف على الحقوق الفلسطينية، وانحياز غير مسبوق من جانب إدارة الرئيس السابق «ترامب» مع قرارات لا تعترف بالشرعية الدولية ولا تتوقف عن محاولة تصفية القضية الفلسطينية وفرض أمر واقع لا تحكمه إلا قوة البطش ومحاولة تسويق الصفقات الفاسدة التي يعطي فيها من لا يملك لمن لا يستحق!!وقال الكاتب: "واليوم وكل الأطراف تراجع سياساتها في ضوء المتغيرات الهامة إقليميًا ودوليًا يجئ اجتماع الوزراء العرب (بدعوة من الأردن ومصر) ليعيد الأمور لنصابها وليجسد موقع فلسطين كأولوية للعمل العربي المشترك، وليحمل كل الأطراف مسئوليتها في الوصول للسلام العادل الذي يلتزم العرب جميعًا بأن يكون أساسه دولة فلسطين المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس العربية".وأضاف: "هام جدا أن يتوافق الجميع على خطورة ما تمر به المنطقة وأن تكون الحاجة لبلورة رؤية عربية للتعامل مع التحديات واضحة للكل، وأن تكون البداية مع قضية العرب المركزية فلسطين، وأن تكون الحقوق المشروعة لشعب فلسطين هي أساس التحرك العربي استنادا إلى القرارات الدولية والمبادرة العربية.. بعيدا عن الصفقات المشبوهة وأن يكون التحرك نحو الحل من خلال رعاية دولية وليس خضوعا لابتزاز قوة دولية في ظرف طارئ تقوم بنفسها الآن بمعالجة آثاره الضارة على سلام العالم وعلى مصالحها الخاصة في نفس الوقت!!".واختتم مقاله بالقول: "يبقى أن نرى الفصائل الفلسطينية وهي تتجاوز كل الخلافات التي لا ينبغي أن تعوق استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وأن تعكس نتائج لقاء الفصائل بالقاهرة روحا جديدة تنطلق من أن تضحيات أجيال من الشهداء لم تكن بحثا عن السلطة وإنما انتصارا لفلسطين.. وطنا وشعبا ودولة وقدسا ستظل عربية وتبقى رمزا لسلام الحق وليس لاغتصاب الحقوق".وفي عموده "هوامش حرة" بصحيفة "الأهرام" وبعنوان "فلسطين والبحث عن رموز جديدة"، قال الكاتب فاروق جويدة، إن القاهرة جمعت أخيرا جميع الفصائل الفلسطينية في محاولة لجمع الشمل وتوحيد المواقف وإنقاذ القضية الفلسطينية.. وهي تتعرض الآن لأكبر مؤامرة في تاريخها.. فقد كان انقسام الفصائل الفلسطينية خطأ تاريخيا دفع الشعب الفلسطيني ثمنه دمًا وأمنًا وكانت الكارثة الكبرى يوم حمل الشعب الفلسطيني السلاح وتقاتل ونسى كل شيء جريًا وراء السلطة.. كما كان الصدام المسلح أخطر وأسوأ ما أصاب القضية الفلسطينية من أبنائها".وأشار إلى أن الظروف الصعبة التي يعيشها الآن الشعب الفلسطيني وما يجري فرضه من واقع جديد يتطلب وحدة الشعب الفلسطيني وإن كان يتطلب رموزًا وقيادات جديدة، فقد تغيرت حسابات كثيرة بين إسرائيل وعدد من الدول العربية واستطاعت إسرائيل أن تحصل على مكاسب ضخمة.. ولابد أن تعيد القوى الفلسطينية النظر في مواقفها خاصة أن هناك أطرافا فلسطينية تتربص بالمشهد كله ولديها أطماع كثيرة وهي تملك المال والعلاقات التي تجعلها قادرة على أن تغير حسابات كل شيء.. ولا شك في أن الشعب الفلسطيني في حاجة إلى ظهور رموز جديدة تقود مسيرة العمل الوطني خاصة أن معظم المشروعات التي سبقت لم تحقق أهدافها ابتداء باتفاقات أوسلو وانتهاء بانقسامات فتح وحماس.وأكد جويدة أن اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة تؤكد حرص مصر الذي لم يتغير في دعم حقوق الشعب الفلسطيني رغم أن حسابات كثيرة تغيرت.. ولكن ستبقى فلسطين قضية حية في ضمير الشعب المصري وجزءا من أمن مصر القومي الذي لن تفرط فيه.واختتم بالقول إن اجتماعات القاهرة قد تكون فرصة تاريخية لجمع الشمل وتوحيد الصفوف بين أبناء الشعب الواحد رغم كل ما شهدته الساحة من متغيرات في المصالح والحسابات.. والقاهرة تؤكد دائما مواقفها الثابتة مع الشعب الفلسطيني وهي من ثوابت السياسة المصرية في كل العصور.. لابد أن تدرك الفصائل الفلسطينية خاصة فتح وحماس أن العالم العربي يواجه تحديات جديدة.. وأن قضية فلسطين قضية العرب الأولى تواجه أخطر مراحلها".وفي عموده "كل يوم" في صحيفة "الأهرام" وتحت عنوان "هذه هي الحقيقة" قال الكاتب مرسي عطاالله إن من يتعمق في دراسة الأجندة الشاملة لورشة العمل المصري التي تدور عجلاتها منذ 7 سنوات لإزالة العشوائيات وتطوير الريف وتحديث البنية الأساسية وإعادة الوجه الحضاري للقاهرة وسائر المدن الكبرى لابد أن يصل إلى نتيجة محددة مفادها أن مصر نجحت في أن تجري دراسة شاملة لمجتمعنا اعتمادا على ثلاثية العلم والخبرة والوعي المجتمعي".وأضاف: "إن ما يجري في مصر الآن ليس مجرد مشروعات يتم تنفيذها تحت رايات الإصلاح والترميم وتحسين الأوضاع وإنما الذي يجري شيء أعمق من ذلك بكثير لأنه بشكل أوسع وأعمق عملية تغيير أساسي في بناء الدولة وفي تكوين المجتمع".وأفاد الكاتب بأن المسألة أكبر وأعمق من أن ينظر إليها للإشادة بزيارة الرئيس السيسي لعزبة الهجانة بينما عملية التطوير تدور فيها لانتشالها من الواقع المؤسف الذي ولدت فيه ولم تعد ظروف العصر تسمح بالسكوت والصبر على ذلك!وأعرب الكاتب عن اعتقاده بأن القدرة على مواصلة هذا المشوار الطويل تستلزم أن يعرف الشعب الحقيقة كلها أولا بأول ليستطيع أن يقدر قيمة العمل الجبار الذي يتحقق بسواعد المخلصين من أبناء الوطن.وشدد عطاالله على أنه ليس من حق أحد – وتحت أي مسمى – أن يطلق الفتاوى الكاذبة للتشويش على ورشة العمل المصرية والمطالبة بمراجعة أولوياتها وإنما واجب الجميع أن يمهدوا الطريق لصانع القرار وأن يساعدوه لأن هذا هو الطريق لبناء مصر الحديثة استنادا إلى دروس التاريخ من ناحية وضغوطات الواقع الراهن من ناحية أخرى.