الهند: سننتج مليار جرعة سنويا من لقاحنا الخاص لكورونا

أعلن مركز إنتاج اللقاحات في الهند اليوم الأربعاء، أنه سينتج مليار جرعة سنويا من لقاحهم الخاص بكورونا.يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الصحة الهندية أن الهند أصبحت ثالث أعلى دولة في العالم من حيث عدد جرعات لقاح فيروس كورونا التي يتم تناولها، بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللتين لا تزالا متقدمتين على الهند، وفقا لما نشر بموقع thehealthsite.