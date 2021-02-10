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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الشبورة تغلق طريق «الإسماعيلية – القاهرة» ومحور 30 يونيو (صور)

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:08 ص
الشبورة
الشبورة
مصطفى دياب
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قررت إدارة مرور الإسماعيلية، غلق طريق "الإسماعيلية – القاهرة" ومحور 30 يونيو كذلك طريق "الإسماعيلية – بورسعيد"، بسبب الشبورة المائية الكثيفة، التى تتواجد بشكل كثيف على جميع الطرق المؤدية إلى الإسماعيلية والقاهرة.

وأهابت إدارة المرور فى محافظات القناة الثلاث "الإسماعيلية والسويس وبورسعيد"، قائدى السيارات المسافرين على طريق "بورسعيد- الإسماعيلية"، ومحور 30 يونيو، والمسافرين على محور 30 يونيو والقادمين من السويس والعين السخنة إلى الإسماعيلية وبورسعيد، بالانتظار وعدم القيادة إلى الطريق لحين زوال الشبورة وإعادة فتح الطرق مرة أخرى، نظرًا لوجود شبورة مائية كثيفة، وحرصًا على سلامة المواطنين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
الشبورة
الشبورة
الشبورة
الشبورة تغلق طريق «الإسماعيلية – القاهرة» ومحور 30 يونيو (صور)
الشبورة
الشبورة
الشبورة
الشبورة تغلق طريق «الإسماعيلية – القاهرة» ومحور 30 يونيو (صور)

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