أردوغان يساوم بايدن: التخلى عن دعم الأكراد مقابل التخلى عن منظومة الدفاع الروسية

كشفت وكالة "بلومبورج" إن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مستعدة للتخلي عن المنظومة الروسية "أس 400" الذي وتر العلاقة بين البلدين على مدى أشهر طويلة، اذا توقفت الإدارة الاميركية عن دعم القوات الكردية في سوريا، التي تعتبرها أنقرة تهديدا لأمنها.ونقلت الوكالة عن مسؤولين أتراك، لم يكشفوا عن أسمائهم، قولهم على ان السلطات التركية، متمسكة بتحسين العلاقة مع واشنطن، لاسيما وأنها تخشى خسارة إمدادات قطع الغيار الخاصة بأنظمة السلاح الأميركية التي يملكها الجيش التركي.ياتي ذلك في الوقت التي بدأت السلطات التركية منذ مدة مسعاها لإعادة ترطيب الأجواء بين أنقرة وواشنطن، لا سيما مع مجيء الإدارة الجديدة برئاسة جو بايدن، فضلا عن رغبة أنقرة في تجنب أي عقوبات جديدة قد تؤذي اقتصادها الذي يواجه عددا من الأزمات، دافعا إضافيا لهذا التوجه.يذكر أن ملف أس 400 كان وتر العلاقة مع واشنطن عام 2019، ودفع الإدارة الأميركية في حينه إلى وقف بيع السلطات التركية لمنظومة "باتريوت"، معتبرة أن مشاركة تلك التكنولوجيا مع تركيا الحليفة في الناتو، قد يشكل تهديدا أمنيا، كما دفع واشنطن إلى فرض عقوبات على عدد من الشركات التركية.وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أكد في مقابلة مع صحيفة "حريت" التركية، أمس الثلاثاء، أن بلاده منفتحة على التفاوض، ملمحا إلى امكانية يتم استخدام هذه المنظومة الروسية وفقًا لحالة التهديد التي تقررها أنقرة، على غرار الصواريخ الروسية المركبة للاستخدام المحدود في اليونان مثلا".يأتي هذا المسعى التركي لتحسين العلاقات بالتزامن مع مطالبة أغلبية من الحزبين في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة بايدن أمس الثلاثاء أيضا، بالضغط على تركيا لبذل المزيد لحماية حقوق الإنسان.يشار إلى أنه من المتوقع أن يكون بايدن أكثر صرامة مع أنقرة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن ملف الصواريخ الروسية.