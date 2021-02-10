مزاعم أردوغان بعد نجاح «مسبار الأمل» الإماراتى: سنرسل مركبة فضائية للقمر بحلول 2023

زعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده سترسل مركبة فضائية إلى القمر في 2023، مشيرًا إلى أن تركيا تنتقل بقوة إلى أعلى المستويات في السباق العالمي في الفضاء، وفقًا لموقع «تركيا الآن».وأوضح أردوغان، خلال الاجتماع التعريفي بـ«برنامج الفضاء الوطني» في العاصمة أنقرة: «نمهد الطريق أمام انطلاق رحلة حضارتنا إلى الفضاء، بعدما كانت رائدة لقرون طويلة في إرساء العدل والأخلاق والسلام على الأرض».واستعرض أردوغان 10 أهداف ضمن البرنامج الوطني للفضاء، أولها تحقيق أول اتصال مع القمر في مئوية تأسيس الجمهورية (2023)، وإنشاء ماركة تجارية محلية تنافس الشركات العالمية في مجال تطوير الأقمار من الجيل الحديث، وتطوير نظام تحديد الموقع والتوقيت الإقليمي الخاص بتركيا.ويهدف البرنامج الفضائي التركي إلى ضمان الوصول إلى الفضاء وتأسيس ميناء فضائي، وبدء الاستثمار في المجال المعروف باسم «طقس الفضاء» أو«الأرصاد الجوية للفضاء»، والارتقاء بتركيا إلى مستوى متقدم في الرصد الفلكي ومراقبة الأجرام السماوية من الأرض.وأضاف أن تركيا تواصل أعمال التخطيط بشأن «قمر جوكتورك-3» الذي سيوفر مشاهد عالية الدقة في مختلف ظروف الطقس ليلًا أو نهارًا، مؤكدًا أن بلاده ستعمل خلال المرحلة المقبلة على ضمان أمن المعلومات التي تحصل عليها من الأقمار الصناعية بواسطة برمجيات محلية يطورها مهندسون أتراك.