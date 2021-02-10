رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش العراقى يطلق عملية عسكرية غرب بغداد والأنبار ضد «داعش»

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:15 ص
الجيش العراقى
الجيش العراقى
أمينة ذكى
طباعة
أطلق الجيش العراقي عملية عسكرية غرب بغداد والأنبار ضد عناصر من داعش، وفقًا ما نقلته وسائل إعلام عربية، اليوم الأربعاء.

فيما أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، يوم الإثنين الماضي، القبض على 24 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي، في المنطقة المعروفة بقاطعي الفلوجة والأنبار.

وأوضحت الوكالة، في بيان، أن هذا التوقيف جرى بعد متابعة عناصر داعش ورصد تحركاتهم، خلال الأيام الثلاثين الماضية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الخارجية الأمريكية»: نجدد المساعى الدبلوماسية لحلحلة أزمة سد النهضة

حيرة باتشيكو.. مدرب الزمالك يحسم مصير المهاجم أمام مولودية الجزائر

بعد موافقة البرلمان.. ننشر الرسوم الجديدة على السيارات وحالات سحب الرخصة

نجل صاحب مطعم الفقير للمشويات يروي تفاصيل مقتل والده (فيديو)

الصور

image description

انعقاد الجمعية العمومية لشركة مياه دمياط عبر «فيديو كونفرانس»

image description

محافظ دمياط توقع تجديد عقد المزرعة السمكية بالرطمة (صور)

image description

منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط

image description

ننشر تفاصيل إنشاء «كوكر» أول مجزر آلى ومحجر بيطرى بدمياط

image description

تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط

الأكثر قراءة

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

حيرة باتشيكو.. مدرب الزمالك يحسم مصير المهاجم أمام مولودية الجزائر

الأهلي يغرم كهربا والشحات بعد مصافحة أبو تريكة

«التعليم» تكشف حقيقة حذف أجزاء من المناهج

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-2-2021

عامل «غير متوقع» يزيد خطر الإصابة بالسرطان

كوريا الجنوبية تشهد أكبر خسارة للوظائف منذ أكثر من عقدين وسط جائحة كورونا

دراسة حديثة تكشف زيادة ثقة الأمريكيين فى لقاح كورونا

أيام زمان

«أنسى أننى فنانة وأقضى طلبات المنزل».. طقوس فاتن حمامة كزوجة

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

«أيام دمشقية» جديد أشرف أبواليزيد عن دار خطوط

اليوم.. مناقشة رواية «إيبو العظيم» للدكتور حسين عبد البصير

«التنوير» تطرح النسخة العربية لكتاب «ربما عليك أن تكلم أحد»

الليلة.. أوركسترا أوبرا الإسكندرية تحتفل بعيد الحب