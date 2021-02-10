الجيش العراقى يطلق عملية عسكرية غرب بغداد والأنبار ضد «داعش»

أطلق الجيش العراقي عملية عسكرية غرب بغداد والأنبار ضد عناصر من داعش، وفقًا ما نقلته وسائل إعلام عربية، اليوم الأربعاء.فيما أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، يوم الإثنين الماضي، القبض على 24 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي، في المنطقة المعروفة بقاطعي الفلوجة والأنبار.وأوضحت الوكالة، في بيان، أن هذا التوقيف جرى بعد متابعة عناصر داعش ورصد تحركاتهم، خلال الأيام الثلاثين الماضية.