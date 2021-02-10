كوريا الجنوبية تشهد أكبر خسارة للوظائف منذ أكثر من عقدين وسط جائحة كورونا

سجلت كوريا الجنوبية أكبر خسارة في الوظائف في يناير الماضي، منذ عام 1998، في ضوء استمرار تفشي فيروس كورونا.وأفاد مكتب الإحصاء الكوري- حسب ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء- بأن عدد العاملين في البلاد بلغ 8ر25 مليون في شهر يناير الماضي، أي أقل بـ 982 ألفا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.ويعتبر هذا أكبر انخفاض على أساس سنوي منذ ديسمبر 1998 عندما فقدت البلاد 28ر1 مليون وظيفة في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية 1997-1998.وبالنسبة لعام 2020 الماضي بأكمله، أفاد مكتب الإحصاء الكوري أن الدولة فقدت أكثر عدد من الوظائف منذ عام 1998.وارتفع معدل البطالة في البلاد 1.6 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 5.7% في الشهر الماضي. وسجل معدل البطالة في يناير أعلى مستوى قياسي منذ عام 1999.