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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بمساعدة حماس.. كيف تم تهريب الأسلحة من ليبيا عن طريق تركيا؟

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:07 ص
تهريب الأسلحة
تهريب الأسلحة
هدير سند
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كشفت صحيفة "التايمز البريطانية" استغلال حركة حماس للفوضى في ليبيا، من أجل تشكيل خلية لتهريب الأسلحة إلى غزة، عن طريق تركيا وغيرها من البلدان.

وذكرت الصحيفة لتنفيذ هذا المخطط، استخدموا شفرة سرية عبر رسائل إلكترونية لنقل السلاح، وهي كلمة "جاكوزي" للتعبير عن احتياجهم لنقل صواريخ حرارية من ليبيا إلى القطاع، و"صيد الفيلة" لنقل صواريخ تستهدف الدبابات.

وأشارت الصحيفة إلى أن شبكة التهريب شكلها مروان الأشقر، مبعوث حماس إلى ليبيا، وقد حاولت نقل صواريخ مضادة للطائرات والدبابات إلى غزة، كما عمدت تلك الشبكة إلى استخدام وسطاء ومقاتلي حماس في تركيا وقطر للتحايل

وأوضحت الصحفية، أن الطلبات كانت تصل عبر رسائل مشفرة بالبريد الإلكتروني، ليرد عليها الأشقر لاحقا،  وعبر عبارات مشفرة أيضا ترسل عبر البريد الإلكتروني إلى رؤسائه في الحركة.

يذكر أن الأشقر، الذي لم تعترف به السلطات الليبية في طرابلس كمبعوث رسمي، كان أوقف مع ثلاثة فلسطينيين آخرين عام 2017 بعد أن شكت قوات وزارة الداخلية بعدد من المسلحين الذين كانوا يترددون على مكاتب شركته في العاصمة الليبية.

وبعد عامين، أدين هؤلاء الرجال في محكمة ليبية بتهمة التهريب وحيازة الأسلحة، وحكم عليهم بالسجن عشر سنوات.

وفي حين تنفي حماس تلك الاتهامات بحقها، أظهرت سجلات قضائية اطلعت عليها  "التايمز"، اعتراف الأشقر بأنه تلقى أوامر بشراء أسلحة لقادة حماس في اجتماع عام 2011 بغزة حضره قادة الحركة بمن فيهم إسماعيل هنية.

وقد حصل خلال ذلك الاجتماع على جواز سفر دبلوماسي فلسطيني لتسهيل مهمته.
كما أظهرت السجلات، أنه اعترف بجمع وإرسال أسلحة ومواد متفجرة عبر مهربين في مصر، ثم نقلوها إلى غزة.

أما عندما طُلب منه شراء معدات أكثر تطورًا، مثل صواريخ ستينجر الأمريكية المضادة للطائرات وKornets الروسية المضادة للدبابات، فطلب مساعدة رجل عسكري كبير في حماس يُعرف باسم علام بلال، كان يتنقل بين قطر وتركيا، ويزعم أنه أشرف على المشتريات الإقليمية.


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