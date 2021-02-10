رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة حديثة تكشف زيادة ثقة الأمريكيين فى لقاح كورونا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:07 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
أ ش أ
طباعة
كشفت دراسة حديثة عن تزايد حجم الثقة بين الأمريكيين في اللقاح المضاد لفيروس كورونا مع استعداد نحو نصف المواطنين لتلقي جرعة واحدة على الأقل من اللقاح في حالة إتاحته لهم.

وتأتي الدراسة، التي أعدتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، لتشير إلى تغير في ردود فعل الأمريكيين إزاء اللقاح على مدار الشهور السابقة.

وكانت الاستطلاعات على المستوى الوطني تفيد بأن العديد من الأمريكيين مترددون في التطعيم ضد المرض، وذلك قبل بدء انتشار شحنات اللقاحات من إنتاج شركات فايزر وبيونتيك ومودرنا ووصولها إلى ملايين الأمريكيين في أنحاء الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي.

وبينت الدراسة أن 39.4% من الأمريكيين المستطلعة آراؤهم ذكروا خلال الاستطلاع الذي أجري في شهر سبتمبر الماضي أنهم متأكدون تماما أو بنسبة كبيرة من أنهم سوف يتلقون جرعة اللقاح، وقد زادت هذه النسبة في ديسمبر الماضي إلى 49% بعد أن منحت هذه الأدوية موافقة طارئة من قبل الحكومة.

في سياق متصل، منحت إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية في الولايات المتحدة "FDA" الإذن بالاستخدام الطارئ لعقار من شركة "إيلي ليلي" يحوي مزيجا من الأجسام المضادة لعلاج المصابين بمرض كوفيد-19.

وذكرت الشركة، في بيان اليوم الأربعاء، أن العقار حصل على الموافقة "لعلاج الحالات الخفيفة إلى المتوسطة لمرضى كوفيد-19، ممن تبلغ أعمارهم 12 عاما فما فوق، والمعرضين للإصابة بدرجة حادة من كوفيد-19 أو الدخول إلى المستشفى".

يذكر أن عقار الشركة مكون من نوعين من الأجسام المضادة، هما: "bamlanivimab" و"etesevimab"، وقد ساهم في تقليل نسبة الوفاة أو دخول مرضى كوفيد-19 إلى المستشفيات بنسبة 70 في المئة، وفقا لما أظهرته نتائج تجارب سريرية في يناير الماضي.

موضوعات متعلقة

حقيقة إلغاء إجازات المعلمين وعودة كامل القوة بالمدارس في 14 فبراير

إحالة طبيب أسنان هتك عرض 4 رجال إلى الجنايات

بعد موافقة البرلمان.. ننشر الرسوم الجديدة على السيارات وحالات سحب الرخصة

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

الصور

image description

انعقاد الجمعية العمومية لشركة مياه دمياط عبر «فيديو كونفرانس»

image description

محافظ دمياط توقع تجديد عقد المزرعة السمكية بالرطمة (صور)

image description

منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط

image description

ننشر تفاصيل إنشاء «كوكر» أول مجزر آلى ومحجر بيطرى بدمياط

image description

تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط

الأكثر قراءة

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

حيرة باتشيكو.. مدرب الزمالك يحسم مصير المهاجم أمام مولودية الجزائر

الأهلي يغرم كهربا والشحات بعد مصافحة أبو تريكة

«التعليم» تكشف حقيقة حذف أجزاء من المناهج

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-2-2021

عامل «غير متوقع» يزيد خطر الإصابة بالسرطان

كوريا الجنوبية تشهد أكبر خسارة للوظائف منذ أكثر من عقدين وسط جائحة كورونا

دراسة حديثة تكشف زيادة ثقة الأمريكيين فى لقاح كورونا

أيام زمان

«أنسى أننى فنانة وأقضى طلبات المنزل».. طقوس فاتن حمامة كزوجة

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

«أيام دمشقية» جديد أشرف أبواليزيد عن دار خطوط

اليوم.. مناقشة رواية «إيبو العظيم» للدكتور حسين عبد البصير

«التنوير» تطرح النسخة العربية لكتاب «ربما عليك أن تكلم أحد»

الليلة.. أوركسترا أوبرا الإسكندرية تحتفل بعيد الحب