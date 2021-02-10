الهند تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت الهند 11 ألفا و67 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و858 ألفا و371 شخصا.وذكرت وزارة الصحة الهندية، وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 94 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 155 ألفا و719 شخصا.وأفادت بأن 13 ألفا و87 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين مليون و561 ألفا و608 أشخاص.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 141 ألفا و511 حالة.