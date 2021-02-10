تقرير أمريكى: مخاوف على المعارضة التركية من قبضة أردوغان

قال الموقع الأمريكي "فويس أوف أمريكا" إن مستقبل المعارضة التركية بات في خطر كبير في ظل حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصفه الموقع الأمريكي بأنه حكم مستبد.وتابع الموقع: "لقد بات مستقبل ثاني أكبر حزب معارض في تركيا على المحك، مع اعتقالات جماعية وتزايد الدعوات لإغلاقه، كما يتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد بصلاته بالمسلحين، لكن الحزب يقول إنه ضحية تزايد استبداد الحكومة".ويقول حزب الشعوب الديمقراطي إنه يواجه حملة قانونية غير مسبوقة مع اعتقال 16 ألف عضو وإخراج عشرات النواب من البرلمان وسجنهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب في تركيا.وحصل حزب الشعوب الديمقراطي التقدمي الموالي للأكراد، والذي ينفي صلات بحزب العمال الكردستاني، على ستة ملايين صوت في انتخابات 2018 و67 نائبا برلمانيا، مما يجعله ثاني أكبر حزب في تركيا.فيما يواجه الممثلون المحليون المنتخبون لحزب الشعوب الديمقراطي وطأة القمع القانوني، وسُجن 60 من رؤساء البلديات البالغ عددهم 65 أو استبدلهم أمناء عينتهم وزارة الداخلية بموجب قانون مكافحة الإرهاب.وقالت عدالت فيدان، عمدة حزب الشعوب الديمقراطي في سيلوبي في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية: "عندما لا تستطيع رؤية المستقبل بوضوح، فإن هذا يؤثر على عملك بطريقة سلبية"، لأنك تفكر باستمرار أنه في أي لحظة يمكن أن يكون هناك وصي عليك".يأتي هذا فيما يطالب رئيس الحركة القومية الحزب الموالي لأردوغان وحليفه في البرلمان التركي باغلاق الحزب، وكان أردوغان قد أعرب في السابق عن تردده في دعم الدعوات لحظر الحزب الموالي للأكراد.لكن بدء محاكمة واسعة النطاق الشهر الماضي ضد أعضاء رئيسيين في حزب الشعوب الديمقراطي يفسر من قبل بعض المراقبين على أنه يمهد الطريق لإغلاق الحزب.وجه مكتب المدعي العام التركي لائحة اتهام إلى 108 أشخاص لشنهم احتجاجات قاتلة في عام 2014، واندلعت الاضطرابات بسبب فشل أنقرة في تقديم الدعم للمقاتلين الأكراد المحاصرين من قبل ما يسمى بتنظيم داعش في بلدة كوباني السورية على الحدود التركية.فيما يواجه أعضاء بارزون وسابقون في حزب الشعوب الديمقراطي عقوبة السجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط.وقالت إيما سينكلير ويب، باحثة تركيا في منظمة هيومان رايتس ووتش: "ما نراه في لائحة الاتهام هو الكثير من التغريدات وخطب السياسيين التي تُستخدم بعد ذلك لاقتراح وتحميل السياسيين مسؤولية قتل 37 شخصًا خلال الاحتجاجات العنيفة في عام 2014".وأضافت "خلاصة القول، من خلال التغريدات، ارتكبوا جريمة قتل، وهو أمر غير عادي".وأضاف: "إن الحكومة ترى أن حزب الشعوب الديمقراطي لا يختلف عن منظمة مسلحة، حزب العمال الكردستاني، وهذا أمر غير مقبول تمامًا كطريقة للنظر إلى حزب ديمقراطي يلعب وفقًا لقواعد الانتخابات الديمقراطية".علاقات متوترة مع الاتحاد الأوروبيتهدد لائحة الاتهام بتفاقم العلاقات المتوترة بالفعل بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، من بين المتهمين زعيم حزب الشعوب الديمقراطي السابق صلاح الدين دميرطاش، الذي تم احتجازه قبل المحاكمة منذ نوفمبر 2016 بتهم مكافحة الإرهاب.وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ديسمبر بالإفراج الفوري عن دميرطاش قائلة إن سجنه كان "لغرض سياسي خفي".وقالت سنكلير ويب إن "سلطات الادعاء التركية التي أصدرت لائحة الاتهام الأخيرة هذه تنتهك قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تدعو إلى الإفراج الفوري عن صلاح الدين دميرطاش من السجن".في حين أن تركيا مدينة بالامتثال لقرارات المحكمة الأوروبية، رفض أردوغان في ديسمبر حكم ديميرتاش ووصفه بأنه "ذو دوافع سياسية" و"نفاق".لكن حملة القمع المتصاعدة لحزب الشعوب الديمقراطي تأتي في وقت غير مناسب لأردوغان، حيث يسعى إلى تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، واعدًا بفصل جديد في العلاقات.في وقت لاحق من هذا الشهر، من المقرر أن يعلن أردوغان مجموعة كبيرة من الإصلاحات الديمقراطية والقانونية. يحذر محللون من أن بروكسل تنظر إلى أردوغان بتشكك عميق.وحذر حسين باججي، رئيس معهد السياسة الخارجية في أنقرة، من أن "سمعة الرئيس التركي على المحك، هذه هي المشكلة". "الأوروبيون لا يتوقعون من تركيا المزيد من الأقوال، بل الأفعال ؛ على تركيا أن تتصرفمع تراجع حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان في استطلاعات الرأي، يقول المراقبون إنه أصبح يعتمد بشكل متزايد على دعم شريكه الوطني في الائتلاف حزب الحركة القومية، الذي يضغط من أجل اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد حزب الشعوب الديمقراطي.أضافت الحسابات الانتخابية أهمية مع تزايد التكهنات بأن تصويت 2023 يمكن الدعوة إليه في وقت مبكر من نهاية العام.يشير المحللون إلى أنه إذا تم إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، يمكن لأردوغان تأمين ميزة انتخابية، بالنظر إلى أن التصويت في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية منقسم تقليديًا بين حزب الشعوب الديمقراطي وحزب العدالة والتنمية.