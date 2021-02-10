عن طريق «الإخوان».. تركيا خطط لغزو مدينة فرنسية

كشفت صحيفة "لوجورنال ديمونش" الفرنسية، ألية الرئيس التركي رجب أردوغان لاختراق مدينة ستراسبورغ الفرنسية عن طريق المساجد والمدارس الخاصة التركية فضلا عن حركة "ميللي جورش الإخوانية" الشهيرة، في الوقت الذي تعاني فيه فرنسا من مخاطر جماعة الإخوان وجماعات الإسلام السياسي بشكل عام.وأوضح تقرير للصحيفة، أن حي "هوتبيير" الواقع في مدينة ستراسبورغ الحضاري بات موطنا للأتراك، بل أن هذا الحي تحول لواحدة من الأماكن الرمزية للمؤسسة التركية في الأراضي الفرنسية، حيث استضاف عام 2015 مجموعة مدارس "يونس إمرة"، وهي أول مؤسسة إسلامية خاصة في المنطقة يدرس فيها حوال 122 من طلاب المدارس الإعدادية و83 من طلاب المدارس الثانوية برنامج التربية الوطنية المخصب بالتعاليم الدينية والأخلاق والثقافة الإسلامية.وقال التقرير، إن مدير "يونس إمرة" هو "مراد إركان" الذي يقدم تقاريره إلى ديتيب ستراسبورغ، التي تمثل الإدارة التركية للشؤون الدينية "ديانت"، وقال "نحن أداة للقوة الناعمة التركية في فرنسا".في جنوب المدينة، في "مينو"، تقوم الحركة الإسلامية التركية ميللي جورش بنسج شبكتها ومن المتوقع افتتاح مسجد أيوب سلطان الضخم على الطراز العثماني - الأكبر في أوروبا - في غضون عامين، حيث توقف الموقع منذ صيف 2019 بسبب نقص الأموال (الميزانية تقترب من 32 مليون يورو)، ووفقا للصحيفة فإن هذا التنظيم قريب من أيديولوجية الإخوان المسلمين، ويقود مدرسة أيوب سلطان الخاصة منذ عام 2014، والتي افتتحت لتوها فصلًا ثانيًا، وفي مينو أيضًا، أنشأ حزب العدالة والتنمية أول فرع فرنسي له في عام 2015.وتابع: "إذا كانت ستراسبورغ تبدو اليوم كجسر جسر للمصالح التركية في فرنسا وأنشأت أنقرة قنصليتها - الضخمة - هناك، فهذا ليس من قبيل الصدفة، لأن ستراسبورغ تعد موطن لمجلس أوروبا الذي شاركت في تأسيسه تركيا، وفوق ذلك كله، يعيش في ستراسبورغ ما يقرب من 30.000 تركي وفرانكو أتراك من إجمالي 650.000 في فرنسا، وهي أكبر مجتمع في المدينة".