كيف يمكن أن تختارى الملابس للإنترفيو؟

تحتار الكثير من السيدات عند ذهابها أي انترفيو "مقابلة عمل"، وتتساءل عن ما الذي يجب أن ترتديه، وتتحدث اليوم لـ"الدستور" خبيرة الموضة مروة القاضي عن تنسيق قطع الملابس لإطلالة مميزة عند الذهاب للإنترفيو.



بدلة نسائية رسمية

- بدلة نسائية رسمية

إن كانت المرأة تريد الحصول على مظهر رسمي يلائم أجواء مقابلة العمل وترغب في ترك انطباع جيد عنها يجب ارتداء بدلة رسمية.



بليزر وبنطلون

بليزر وبنطلون

إن كانت المراة لا تفضل ارتداء بدلة نسائية كاملة يمكنها تنسيق بليزر بلون محايد مع بنطلون كلاسيكي لضمان الحصول على مظهر أنيق.



الفستان

الفستان

يمكن ارتداء الفساتين عند الذهاب لمقابلة العمل، بقصة الميدي المستقيمة ويمكن تنسيقه مع بليزر أو معطف لمظهر أنيق، وحقيبة كلاسيكية جذابة.



الجيبة



الجيبة

ليس هناك موديل جيب محدد لمقابلة العمل ولكن يجب اختيار الموديل بالقصة المسقيمة أو المنفوشة قليلا أو الماكسي وتنسق مع قميص بداخلها أو بلوزة وبليزر بألوان محايدة.



الألوان