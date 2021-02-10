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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أستراليا تمدّد سجن رجل دين مدان بـ«الإرهاب» بعد قضائه عقوبته

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:05 ص
محكمة استرالية
محكمة استرالية
وكالات
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مدّدت محكمة استرالية، الأربعاء، سجن رجل دين مسلم دين بقيادة «خلية إرهابية أسترالية» خططت لقتل الآلاف لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بعد انتهاء عقوبته الأصلية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس»، كان قد حُكم في فبراير 2009 على رجل الدين الأسترالي من أصل جزائري عبد الناصر بن بريكة بالسجن لمدة 15 عامًا لقيادته منظمة التزمت بالإرهاب وأعمال العنف، وناقشت شنّ هجمات بالقنابل والأسلحة النارية.

لكن بعد قضائه مدة عقوبته رسميًا في نوفمبر 2020، تقدّمت الحكومة الأسترالية بالتماس لإبقائه خلف القضبان لثلاث سنوات إضافية بموجب قانون نادرًا ما تم اللجوء إليه، وهو مخصّص للمدانين الخطرين، وبخاصة في قضايا الإرهاب.

وخسر بن بريكة، الأربعاء، في المحكمة العليا استئنافه ضدّ «أمر الاعتقال المستمر»، حيث قضت المحكمة بشرعية القرار؛ لأنّه مصمّم بشكل مناسب لحماية المجتمع من النشاط الإجرامي الإرهابي، واعتبر محامو رجل الدين أنّ الحكومة الفدرالية لا تملك سلطة فرض مثل هذا الأمر.

واعتقل بن بريكة مع عدد من أتباعه في نوفمبر عام 2005، بعد أن شدّدت أستراليا قوانينها لاعتقال مخطّطين محتملين لأعمال إرهابية بعد تفجيرات لندن في يوليو من ذلك العام.

وتمّ تجريده من الجنسية الأسترالية في أواخر عام 2020 في قرار هو الأول من نوعه تسحب فيه الجنسية من شخص لا يزال داخل البلاد.

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