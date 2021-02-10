5 جرحى فى إطلاق نار على عيادة بالولايات المتحدة

أصيب خمسة أشخاص برصاص مسلح أطلق النار في عيادة بولاية مينيسوتا الأمريكية لأنه لم يكن راضيًا عن العلاج الذي تلقّاه فيها، كما أعلنت السلطات في الولاية الواقعة في شمال الولايات المتحدة، مؤكّدة اعتقال الجاني.وحسبما أفادت وكالة انباء "فرانس برس"، قالت الشرطة إنّها تلقّت قبيل الساعة 11:00 (17:00 ت غ) بلاغًا يفيد بأنّ رجلًا مسلحًا دخل عيادة ألينا هيلث وأطلق النار على الموجودين فيها.وأظهرت مشاهد بثّتها قنوات تلفزيونية محليّة مبنى وقد تحطّم عدد من نوافذه، من دون أن يتّضح ما إذا كان تحطّمها ناجمًا عن انفجار أو أعيرة نارية.وقال بات بودك، رئيس شرطة بافالو، خلال مؤتمر صحافي، إنّ الشرطة اعتقلت مطلق النار ويدعى غريغوري أولريش (67 عامًا)، مشيرًا إلى أنّ الجاني معروف لدى الشرطة وقد أطلق النار لأنّه "لم يكن سعيدًا بالرعاية الصحيّة التي حصل عليها".وإذ اعترف قائد الشرطة بأنّ أولريش كان يكنّ ضغينة واضحة لهذه العيادة، إلا أنّه شدّد على أنّ ما من شيء كان يشي بأنّه سيفجّر غضبه بهذا الهجوم المسلّح.وأضاف "إنه تاريخ يمتدّ لسنوات عديدة، وهناك بالتأكيد تاريخ من عدم رضاه عن... الرعاية الصحية التي حصل عليها".وأوضح قائد الشرطة أنّ المحقّقين يعتقدون أنه "استهدف على وجه التحديد هذه المؤسسة أو شخصًا بعينه يعمل فيها".