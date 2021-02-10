رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

معمرة فرنسية عمرها 117 عاما تتعافى من كوفيد-19

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:55 ص
معمرة تتعافى من كورونا
معمرة تتعافى من كورونا
وكالات
طباعة
قال القائمون على رعاية الراهبة الفرنسية آندريه، أكبر معمّر في أوروبا، إنها تعافت من مرض كوفيد-19 وستحتفل بعيد ميلادها 117 هذا الأسبوع.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" تأكدت إصابة لوسيل راندون، التي عُرفت باسم الأخت آندريه بعد انضمامها إلى جمعية خيرية كاثوليكية عام 1944، بفيروس كورونا يوم 16 يناير في مكان إقامتها بدار لرعاية المسنين في مدينة تولون بجنوب فرنسا. وتم عزلها عن المقيمين الآخرين، لكنها لم تظهر عليها أي أعراض.

وعند سؤالها عما إذا كانت خائفة من إصابتها بفيروس كورونا، قالت الأخت آندريه لتلفزيون (بي.إف.إم) الفرنسي "لا، لم أكن خائفة لأنني لا أخشى الموت... أنا سعيدة بوجودي معكم، لكنني أتمنى أن أكون بمكان آخر، بجوار أخي الأكبر وجدي وجدتي".

وأكد ديفيد تافيلا المتحدث باسم دار سانت كاترين لابوري للمسنين أنها بخير.

وأردف قائلا إن الأخت آندريه، وهي كفيفة لكنها مفعمة بالحيوية، ستحتفل بعيد ميلادها مع عدد من المقيمين بالدار أقل من المعتاد وذلك بسبب خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وأضاف "أنها محظوظة للغاية".

وُلدت الأخت آندريه في 11 فبراير 1904، وهي ثاني أكبر شخص معمّر على قيد الحياة طبقا لقائمة مجموعة أبحاث علم الشيخوخة لترتيب المعمّرين على مستوى العالم. واليابانية كاني تاناكا هي أكبر شخص معمّر في العالم إذ بلغت 118 عاما في الثاني من يناير

موضوعات متعلقة

الأهلي يغرم كهربا والشحات بعد مصافحة أبو تريكة

إحالة طبيب أسنان هتك عرض 4 رجال إلى الجنايات

نجل صاحب مطعم الفقير للمشويات يروي تفاصيل مقتل والده (فيديو)

«الصحة»: تسجيل 573 إصابة جديدة بكورونا.. و52 حالة وفاة

الصور

image description

انعقاد الجمعية العمومية لشركة مياه دمياط عبر «فيديو كونفرانس»

image description

محافظ دمياط توقع تجديد عقد المزرعة السمكية بالرطمة (صور)

image description

منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط

image description

ننشر تفاصيل إنشاء «كوكر» أول مجزر آلى ومحجر بيطرى بدمياط

image description

تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط

الأكثر قراءة

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

حيرة باتشيكو.. مدرب الزمالك يحسم مصير المهاجم أمام مولودية الجزائر

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-2-2021

الأهلي يغرم كهربا والشحات بعد مصافحة أبو تريكة

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

كوريا الجنوبية تشهد أكبر خسارة للوظائف منذ أكثر من عقدين وسط جائحة كورونا

رغم تراجع الإصابات.. الخبراء يحذرون من سلالات كورونا المتحورة

البرازيل تطرح برنامجا لرعاية الحدائق لحماية «الأمازون»

انخفاض عدد المواليد في الصين خلال 2020

أيام زمان

«أنسى أننى فنانة وأقضى طلبات المنزل».. طقوس فاتن حمامة كزوجة

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

مكتب مصر الثقافي ببكين ينظم احتفالية بمناسبة «عيد الربيع» الصيني

«أيام دمشقية» جديد أشرف أبواليزيد عن دار خطوط

اليوم.. مناقشة رواية «إيبو العظيم» للدكتور حسين عبد البصير

«التنوير» تطرح النسخة العربية لكتاب «ربما عليك أن تكلم أحد»