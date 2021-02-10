الرئيس الموريتانى: وصول مسبار الأمل إلى مداره إنجاز عظيم

أشاد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بنجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مداره.ونقلت الإذاعة الموريتانية، اليوم الأربعاء، عن الرئيس الموريتاني قوله إن وصول مسبار الأمل إلى مداره الصحيح حول المريخ إنجاز عظيم ينضاف لسجل دولة الإمارات الشقيقة.وهنأ الغزوانى، أصحاب السمو خليفة بن زايد ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد وللشعب الإماراتي الشقيق ولكل الشعوب العربية والإسلامية على تحقيق هذا الحل.