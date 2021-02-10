كوريا الجنوبية تسجل 444 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

سجلت كوريا الجنوبية 444 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 81 ألفا و930 إصابة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الأربعاء.وسجلت البلاد 4 وفيات جديدة بكورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 1486 وفاة.