10 عادات بسيطة تساعد على نقص الوزن وسد الشهية
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:08 ص
سلمى بدرطباعة
يعتبر فصل الشتاء من أكبر مسببات فتح الشهية، ويبحث الكثير من الناس عن طرق لسد الشهية المفتوحة طوال الوقت وتقليل الإحساس بالجوع خلال اليوم، يتحدث اليوم لـ«الدستور» الدكتور رامي صلاح الدين، أخصائي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، عن عادات يومية يمكن اتباعها للسيطرة على الشهية المفتوحة.
1- تناول الطعام ببطء
تناول الطعام بسرعة من أهم الأسباب التي تؤدي إلى السمنة وزيادة الوزن بشكل سريع؛ لأن إشارات الشبع تستغرق ٢٠ دقيقة على الأقل حتى تصل إلى المخ، مما يعني أن الإسراع في تناول الطعام سوف يجعل الاشخاص تتناول كميات أكبر من الطعام إلى أن يستجيب المخ، لذلك يجب مضغ الطعام ببطء.
2- تناول خمس وجبات
أي شخص يشعر بالجوع بسرعة يمكنه اتباع طريقة تشعره بالشبع، وهي بدل من تناول ثلاث وجبات كبيرة يوميًا، يمكن تقسيمهم إلى خمس وجبات تتضمن كل منها كميات أصغر من الطعام مع التركيز على الأطعمة الصحية الخالية من الدهون، وعدم مرور أكثر من ثلاث ساعات دون تناول ثمرة فاكهة أو ثمرة خضروات.
3- الإكثار من شرب الماء والمشروبات الدافئة
عند شعور أي شخص بالجوع في وقت غير ميعاد الوجبة الرئيسية، يمكن تناول المشربات الدافئة مثل الشاي والأعشاب والقهوة بالحليب الخالي من الدسم لسد الشهية أو الإكثار من شرب المياه.
4- تناول الأصعمة الغنية بالألياف الصحية
من مميزات الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية الصحية، أنها تمد الجسم بالطاقة اللازمة وتختزن به فترة طويلة، كما أنها تمنح إحساس طويل بالشبع بأقل السعرات الحرارية، وتتضمن هذه الأطعمة الخضراوات بمختلف أنواعها، والحبوب الكاملة، والشوفان، والبروكلي، والتفاح، والموز، والتوت، والمكسرات، وبذور السمسم، وبذور الكتان، والفول.
5- تناول الأطعمة الحارة
تناول الأطعمة الحارة يساعد على سد الشهية في وقت سريع، والتقليل من الرغبة فى تناول الطعام، ولكن دون إفراط فيها.
6- التحكم في كمية الطعام في كل وجبة
عند إعداد الطبق الخاص بالوجبة يمكن تقليل كمية الطعام تدريجًا، مع محاولة تجنب إضافة المزيد من الطعام عند الانتهاء من الوجبة المخصصة، ويفضل ملء الجزء الأكبر من الطبق بالخضروات أو السلطة، والباقي لحم ونشويات.
7- ممارسة الرياضة
الشهية تنخفض بشكل كبير جدًا بعد ممارسة التمارين الرياضية مباشرة، لهذا يمكن القيام ببعض التمارين الرياضية في المنزل التي سوف تساعد كثيرًا في سد الشهية بطريقة بسيطة للغاية.
8- تناول الشيكولاتة قبل الطعام
تناول الشيكولاتة الداكنة قبل الطعام من أشهر طرق سد الشهية
9- استخدام أطباق صغيرة الحجم
تساعد تلك الطريقة على تناول كميات أقل من الطعام إذا لم يقدر الشخص على تقليل كمية طعامه من نفسه.
10- اختيار وجبات خفيفة
يجب اختيار وجبات خفيفة بها بروتينات، وتضمن الشعور بالشبع، ولا تزيد من الوزن، مثل الزبادي، والحمص، وزبدة الفول السوداني، والبيض، والتونة، والعدس.
1- تناول الطعام ببطء
تناول الطعام بسرعة من أهم الأسباب التي تؤدي إلى السمنة وزيادة الوزن بشكل سريع؛ لأن إشارات الشبع تستغرق ٢٠ دقيقة على الأقل حتى تصل إلى المخ، مما يعني أن الإسراع في تناول الطعام سوف يجعل الاشخاص تتناول كميات أكبر من الطعام إلى أن يستجيب المخ، لذلك يجب مضغ الطعام ببطء.
2- تناول خمس وجبات
أي شخص يشعر بالجوع بسرعة يمكنه اتباع طريقة تشعره بالشبع، وهي بدل من تناول ثلاث وجبات كبيرة يوميًا، يمكن تقسيمهم إلى خمس وجبات تتضمن كل منها كميات أصغر من الطعام مع التركيز على الأطعمة الصحية الخالية من الدهون، وعدم مرور أكثر من ثلاث ساعات دون تناول ثمرة فاكهة أو ثمرة خضروات.
3- الإكثار من شرب الماء والمشروبات الدافئة
عند شعور أي شخص بالجوع في وقت غير ميعاد الوجبة الرئيسية، يمكن تناول المشربات الدافئة مثل الشاي والأعشاب والقهوة بالحليب الخالي من الدسم لسد الشهية أو الإكثار من شرب المياه.
4- تناول الأصعمة الغنية بالألياف الصحية
من مميزات الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية الصحية، أنها تمد الجسم بالطاقة اللازمة وتختزن به فترة طويلة، كما أنها تمنح إحساس طويل بالشبع بأقل السعرات الحرارية، وتتضمن هذه الأطعمة الخضراوات بمختلف أنواعها، والحبوب الكاملة، والشوفان، والبروكلي، والتفاح، والموز، والتوت، والمكسرات، وبذور السمسم، وبذور الكتان، والفول.
5- تناول الأطعمة الحارة
تناول الأطعمة الحارة يساعد على سد الشهية في وقت سريع، والتقليل من الرغبة فى تناول الطعام، ولكن دون إفراط فيها.
6- التحكم في كمية الطعام في كل وجبة
عند إعداد الطبق الخاص بالوجبة يمكن تقليل كمية الطعام تدريجًا، مع محاولة تجنب إضافة المزيد من الطعام عند الانتهاء من الوجبة المخصصة، ويفضل ملء الجزء الأكبر من الطبق بالخضروات أو السلطة، والباقي لحم ونشويات.
7- ممارسة الرياضة
الشهية تنخفض بشكل كبير جدًا بعد ممارسة التمارين الرياضية مباشرة، لهذا يمكن القيام ببعض التمارين الرياضية في المنزل التي سوف تساعد كثيرًا في سد الشهية بطريقة بسيطة للغاية.
8- تناول الشيكولاتة قبل الطعام
تناول الشيكولاتة الداكنة قبل الطعام من أشهر طرق سد الشهية
9- استخدام أطباق صغيرة الحجم
تساعد تلك الطريقة على تناول كميات أقل من الطعام إذا لم يقدر الشخص على تقليل كمية طعامه من نفسه.
10- اختيار وجبات خفيفة
يجب اختيار وجبات خفيفة بها بروتينات، وتضمن الشعور بالشبع، ولا تزيد من الوزن، مثل الزبادي، والحمص، وزبدة الفول السوداني، والبيض، والتونة، والعدس.