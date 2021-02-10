10 عادات بسيطة تساعد على نقص الوزن وسد الشهية

1- تناول الطعام ببطء



2- تناول خمس وجبات



3- الإكثار من شرب الماء والمشروبات الدافئة



4- تناول الأصعمة الغنية بالألياف الصحية



5- تناول الأطعمة الحارة



6- التحكم في كمية الطعام في كل وجبة



7- ممارسة الرياضة



8- تناول الشيكولاتة قبل الطعام



9- استخدام أطباق صغيرة الحجم



10- اختيار وجبات خفيفة



يعتبر فصل الشتاء من أكبر مسببات فتح الشهية، ويبحث الكثير من الناس عن طرق لسد الشهية المفتوحة طوال الوقت وتقليل الإحساس بالجوع خلال اليوم، يتحدث اليوم لـ«الدستور» الدكتور رامي صلاح الدين، أخصائي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، عن عادات يومية يمكن اتباعها للسيطرة على الشهية المفتوحة.تناول الطعام بسرعة من أهم الأسباب التي تؤدي إلى السمنة وزيادة الوزن بشكل سريع؛ لأن إشارات الشبع تستغرق ٢٠ دقيقة على الأقل حتى تصل إلى المخ، مما يعني أن الإسراع في تناول الطعام سوف يجعل الاشخاص تتناول كميات أكبر من الطعام إلى أن يستجيب المخ، لذلك يجب مضغ الطعام ببطء.أي شخص يشعر بالجوع بسرعة يمكنه اتباع طريقة تشعره بالشبع، وهي بدل من تناول ثلاث وجبات كبيرة يوميًا، يمكن تقسيمهم إلى خمس وجبات تتضمن كل منها كميات أصغر من الطعام مع التركيز على الأطعمة الصحية الخالية من الدهون، وعدم مرور أكثر من ثلاث ساعات دون تناول ثمرة فاكهة أو ثمرة خضروات.عند شعور أي شخص بالجوع في وقت غير ميعاد الوجبة الرئيسية، يمكن تناول المشربات الدافئة مثل الشاي والأعشاب والقهوة بالحليب الخالي من الدسم لسد الشهية أو الإكثار من شرب المياه.من مميزات الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية الصحية، أنها تمد الجسم بالطاقة اللازمة وتختزن به فترة طويلة، كما أنها تمنح إحساس طويل بالشبع بأقل السعرات الحرارية، وتتضمن هذه الأطعمة الخضراوات بمختلف أنواعها، والحبوب الكاملة، والشوفان، والبروكلي، والتفاح، والموز، والتوت، والمكسرات، وبذور السمسم، وبذور الكتان، والفول.تناول الأطعمة الحارة يساعد على سد الشهية في وقت سريع، والتقليل من الرغبة فى تناول الطعام، ولكن دون إفراط فيها.عند إعداد الطبق الخاص بالوجبة يمكن تقليل كمية الطعام تدريجًا، مع محاولة تجنب إضافة المزيد من الطعام عند الانتهاء من الوجبة المخصصة، ويفضل ملء الجزء الأكبر من الطبق بالخضروات أو السلطة، والباقي لحم ونشويات.الشهية تنخفض بشكل كبير جدًا بعد ممارسة التمارين الرياضية مباشرة، لهذا يمكن القيام ببعض التمارين الرياضية في المنزل التي سوف تساعد كثيرًا في سد الشهية بطريقة بسيطة للغاية.تناول الشيكولاتة الداكنة قبل الطعام من أشهر طرق سد الشهيةتساعد تلك الطريقة على تناول كميات أقل من الطعام إذا لم يقدر الشخص على تقليل كمية طعامه من نفسه.يجب اختيار وجبات خفيفة بها بروتينات، وتضمن الشعور بالشبع، ولا تزيد من الوزن، مثل الزبادي، والحمص، وزبدة الفول السوداني، والبيض، والتونة، والعدس.