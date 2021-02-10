5 أجسام لشكل المرأة.. تعرفى عليها

- كيف يمكن للمرأة معرفة شكل جسمها؟



- جسم الكمثرى



- جسم المثلث المقلوب



- جسم التفاحة



- جسم الساعة الرملية



- جسم المستطيل



يتحكم شكل جسم المرأة في الكثير من اختياراتها للإطلالات، فهناك بعض الملابس التى تليق بها وملابس لا تليق بها وتظهر عيوب جسمها بشكل واضح، لذلك تتحدث اليوم خبيرة الموضة مروة القاضي عن كيفية معرفة المرأة لشكل جسمها، وكيف تختار ما يناسبه من إطلالات.تقول مروة: "تنقسم أجساد النساء إلى 5 أشكال وهم شكل الكمثرى، شكل التفاحة، شكل الساعة الرملية، شكل المثلث المقلوب والمستطيل، ولكل نوع جسم مميزاته وعيوبه التي يجب مراعاتها عند اختيار الملابس، لإبراز مناطق الجمال وإخفاء مناطق العيوب في الجسم.- ارتداء تي شيرت ضيق وبنطلون ليكرا، وتقف أمام المرآة.- إحضار شريط قياس "مازورة".- إحضار ورقة وقلم للتدوين.- البدء بأخذ مقاسات الجسم وتدونيها.- قياس دوران الصدر.- قياس عرض الأكتاف.- قياس دوران الخصر.- قياس الأرداف.- ترتيب المقاسات من الأكبر للأصغر وإذا كان الفرق في القياس درجة أو اثنتين يمكن اعتبارهما متساويان.إذا كان مقاس الأرداف أكبر من مقاس الصدر والخصر فهذا يعني أن المراة تمتلك جسم الكمثرى، الذي يتميز بأكتاف صغيرة، وخصر أرفع وأرداف عريضة.إذا كان مقاس محيط الصدر أكبر من محيط الخصر والأرداف فهذا يعني أن المراة تمتلك جسم المثلث المقلوب، الذي يتميز بأكتاف عريضة وخصر مستقيم وأرداف نحيفة.إذا كان مقاس محيط الخصر أكبر من مقاس الصدر والأرداف فهذا يعنى أن المرأة تمتلك جسم التفاحة، الذي يتميز بأكتاف متوسطة إلى عريضة مع خصر مستقيم وأرداف متوسطة.إذا كان مقاس الأكتاف والأرداف بعرض متماثل تقريبًا ومقاس الخصر نحيف فهذا يعنى أن المرأة تمتلك جسم الساعة الرملية.مقاسات الجسم المستطيل جميعها نفس المقاس فهو ليس لديه خصر بشكل محدد ولا يحتوي على الكثير من المنحنيات التي تميز أشكال الجسم المختلفة.