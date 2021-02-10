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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الفيلم التونسى «الرجل الذى باع ظهره» يشق طريقه للأوسكار

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:08 ص
الرجل الذى باع ظهره
الرجل الذى باع ظهره
وكالات
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أعلنت أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية المانحة لجائزة الأوسكار القائمة المختصرة للأفلام المتنافسة على جائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، والتي ضمت 15 فيلمًا من بينها (الرجل الذي باع ظهره) للمخرجة التونسية كوثر بن هنية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس» قالت المخرجة: «نعم فعلناها.. وصلنا للقائمة المختصرة للأوسكار 2021، شكرًا لكل من أحب، الرجل الذي باع ظهره◄5.

الفيلم بطولة السوري يحيى مهايني، والفرنسية ديا ليان، والبلجيكي كوين دي باو، والإيطالية مونيكا بيلوتشي، وشارك خلال عام 2020 في مهرجانات سينمائية عديدة سواء التي أقيمت على أرض الواقع أو افتراضيًا، ومنها مهرجان البندقية في إيطاليا، ومهرجان الجونة في مصر.

يتناول الفيلم قصة مهاجر سوري غادر بلده هربًا من الحرب إلى لبنان على أمل السفر منه إلى أوروبا، حيث تعيش الفتاة التي يحبها، وفي سبيل ذلك يقبل أن يرسم له أحد أشهر الفنانين المعاصرين وشمًا
على ظهره ليتحول جسده إلى تحفة فنية لكنه يدرك بعد ذلك أنه فقد حريته من جديد بسبب القرار الذي اتخذه.

ويتنافس الفيلم التونسي في القائمة المختصرة مع أفلام من إيران وفرنسا ورومانيا والنرويج وتايوان وهونج كونج وروسيا وساحل العاج وتشيلي والمكسيك وجواتيمالا وجمهورية التشيك والبوسنة.

يقام حفل توزيع الدورة 93 للأوسكار يوم 25 أبريل في هوليوود بمدينة لوس انجليس، ويبث عالميًا عبر شبكة «إيه.بي.سي» التلفزيونية.

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