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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج السرطان الأربعاء 10 فبراير 2021

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:39 ص
برج السرطان
برج السرطان
سلمى بدر
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قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج السرطان على النحو التالي:

مهنيا: ستجد تقدما واضحا وملحوظ خلال الفترة القادمة نتيجه تركيزك في عملك وسعيك لتحقيق هدفك، وقد يجعلك هذا عرضة للحسد، حصن نفسك دائما
عاطفيا: راعي انشغال شريكك عنك هذة الفترة، وتحلي بالصبر، واعطيه فرصتة حتي يثبت لك حبه، للعزاب حب جديد يدخل حياتك الفترة القادمة ويجعلك تتمني تعيش معه طول العمر
صحياك تشعر بتعب في معدتك هذة الفترة نتيجه تناول وجبات سريعة غير صحية من خارج المنزل تجعلك اكثر عرضة للعدوي فكن حذر.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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