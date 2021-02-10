واجه الحرب بالحب.. جوجل يحتفل بذكرى ميلاد عملاق الأدب الروسى «بوريس باسترناك»



يحتفل محرك البحث العالمي "جوجل" بذكرى ميلاد الكاتب والشاعر الروسي العالمي "بوريس ليونيدوڤيتش باسترناك"، الذي ولد في عام 1890، وحاز على شهرته العالمية بسبب رواياته ومجموعاته الشعرية الأشهر في العالم التي كتبت باللغة الروسية خاصة مجموعة "حياة شقيقتي".







والد ووالدة بورييس

حياته

ولد بوريس في مدينة موسكو لأب كان يهودي الديانة ثم تحول إلى المسيحية، كان رسامًا متميزًا وأستاذًا في معهد الفنون، والدته عازفة البيانو الشهيرة السيدة "روزا كاوفمان"، دخل معهد الكونسرفتوار في موسكو عام 1910، وتركه بعد العام ليدرس الفلسفة في جامعة "ماربورك" الروسية ورغم نجاحه الدراسي إلا أنه رفض أن يعمل في مجال تدريس الفلسفة وترك الجامعة عام 1914، وأصدر ديوانه الأول.



بوريس في شبابه

حلم التغيير بعد الثورة البلشيفية

خلال الحرب العالمية الأولى عمل ودرس في مختبر للكيمياء وهي التجربة التي سيقدمها كرواية في "الدكتور ژيڤاگو" وبقى في روسيا وحلم بالتغيير وكان يؤمن بمبادئ الثورات على عكس الكثيرين من أصدقائه وأقاربه وأبناء الطبقات العليا الذين تركوا روسيا بعد الثورة البلشيفية.



اولجا اليهودية حبيبة بوريس

الحب في حياة بوريس

في عام 1917 كان بوريس يصيف في سهل ساراتوف، وعاش قصة حب مع فتاة يهودية، وكتب عن قصة الحب تلك مجموعة شعرية خلال ثلاثة أشهر، وامتنع عن نشرها لمدة أربع سنوات، وعندما نشرت في عام 1921 أحدثت صدى كبيرًا جدا ولاقت إعجاب الجمهور وجميع النقاد.



في أواخر العشرينات شعر بوريس أن أسلوبه الشعري لا يناسب المناخ الأدبي للواقعية الاجتماعية التي كان الحزب الشيوعي السوفيتي يدعمها ويروج لها وحاول أن يقدم شعره بطريقة تكون أكثر مقروءة من الجماهير ومن القارئ العادي، حتى أنه أعاد صياغة قسم من قصائده القديمة للتوافق مع المفاهيم الجديدة، وكتب قصيدتين طويلتين في الثورة البلشيفية "طفولة العشاق" و"الوصول الآمن".



بورييس

شعور بالخيبة وامتناع عن النشر

خلال حملات التطهير في أواخر الثلاثينات، شعر باسترناك بالخذلان والخيبة من الشعارات الشيوعية الكاذبة وامتنع عن نشر شعره وتوجه إلى ترجمة الشعر العالمي من الإنجليزية والفرنسية إلى الروسية ترجم لشكسبير روايات "هاملت، ماكبث والملك لير" بالإضافة إلى مجموعة من الشعراء الجورجيين الذين كان يحبهم القائد "ستالين".



وترجمته لروايات شكسبير انتشرت في المجتمع الروسي وصدر أمر بإعتقاله، ولكن عبقريته اللغوية انقذته من الاعتقال اثناء حملات التطهير، وعند وضع اسمه امام ستالين قام بحذفه قائلا: لا تلمسوا ساكن الغيوم هذا.



بوريس في الاتحاد السوفيتي

أهم كتاباته

أهم ما كتبه بوريس كان روايته "الدكتور زيفاكو" التي صدرت في إيطاليا عام 1957 وتحكي قصة حياة طبيب ولد أواخر القرن التاسع عشر وأنهى دراسة الطب أثناء الحرب العالمية الأولى، مما أتاح للمؤلف أن يعطي صورًا عن الحياة في روسيا قبل الحرب وأثنائها، ثم أيام اشتعال الثورة ثم الحرب الأهلية وما بعدها.



والد ووالدة بوريس

ولكن اتحاد الكتاب السوفييت قرر منع نشر الرواية بسبب تأكيده على النزعة الإنسانية ورفضه للعنف، بسبب طريقة التعامل مع الأدب والأدباء، واعمال القمع والمضايقات والاتهامات والمحاكمات والحظر التي تعرض لها طبقة المثقفون وغيرهم، ولم تكن الرواية تمس النظام السوفيتي نفسه بل تمس بعض الجوانب التطبيقية فيه، وضعته السلطة السوفيتية تحت المراقبة وصورته للناس إنسان مجنون معزول عن العالم، ذاتي إلى أبعد الحدود، وأطلقوا عليه لقبى "المرتد" و"عدو الشعب".



وتحولت رواته إلى فيلم سينمائى في 1965م، أى بعد رحيله بخمس سنوات، بطولة الفنان الكبير عمر الشريف، وحصد الفيلم 5 جوائز أوسكار، ونشرت الرواية في التحاد السوفيتى بعد رحيله بـ 27 عاما، أى فى عام 1987م.



بوريس

تنازله عن جائزة نوبل وتعرضه لمضايقات

حاز بورييس على جائزة نوبل للآداب عام 1958 ولكنه تنازل عنها بسبب الضغوط التي واجهها، إلا أن هذا لم ينجيه، وقاموا بفصله من اتحاد الكتاب السوفيييتي وأوقفوا إصدار ترجماته وفرضوا عليه حظرًا كاملًا وتركوه بدون أى دخل أو أى راتب، كتب في أواخر حياته المسرحية الدرامية "الحسناء العمياء" ولكن وافته المنية قبل إتمامها وصدرت طبعتها الأولى عام 1969.



مدفن بوريس