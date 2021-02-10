رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تشيلى: اتفقنا مع روسيا على توريد لقاح «سبوتنيك V»

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:35 ص
سبوتنيك V
سبوتنيك V
وكالات
طباعة
أعلن وزير الصحة في تشيلي، إنريكي باريس عن اتفاق بلاده مع روسيا على توريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى تشيلي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قال الوزير للصحفيين: "توصلنا إلى اتفاق بشأن الحصول على جرعات من لقاح سبوتنيك V في المستقبل".

يذكر أن روسيا قد اتفقت مع عدد من الدول في المنطقة على توريدات اللقاح الذي قام بتطويره مركز غاماليا العلمي الروسي للأبحاث. وقد وصل اللقاح الروسي إلى الأرجنتين، ويتوقع وصوله إلى فنزويلا وبوليفيا قريبا، وهناك أيضا مباحثات مع دول أخرى.

وسجلت تشيلي أكثر من 758 ألف إصابة بفيروس كورونا في البلاد، بينما بلغت حصيلة الضحايا جراء الفيروس نحو 20 ألف شخص، حسب معطيات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية.

موضوعات متعلقة

فشل مفاوضات الزمالك وساسي.. واللاعب يقترب من الرحيل للدوري الإماراتي

«الصحة»: تسجيل 573 إصابة جديدة بكورونا.. و52 حالة وفاة

هدية الرئيس.. «مستقبل وطن» ينظم قافلة مساعدات لأهالي عزبة الهجانة (فيديو)

أهالى ترسا يستغيثون بـ«السيسى»: محافظ الجيزة يهدم المنازل المرخصة بلا داعى

الصور

image description

انعقاد الجمعية العمومية لشركة مياه دمياط عبر «فيديو كونفرانس»

image description

محافظ دمياط توقع تجديد عقد المزرعة السمكية بالرطمة (صور)

image description

منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط

image description

ننشر تفاصيل إنشاء «كوكر» أول مجزر آلى ومحجر بيطرى بدمياط

image description

تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط

الأكثر قراءة

حيرة باتشيكو.. مدرب الزمالك يحسم مصير المهاجم أمام مولودية الجزائر

الأهلي يغرم كهربا والشحات بعد مصافحة أبو تريكة

«التعليم» تكشف حقيقة حذف أجزاء من المناهج

فشل مفاوضات الزمالك وساسي.. واللاعب يقترب من الرحيل للدوري الإماراتي

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 10-2-2021

مانشستر يونايتد يتأهل لربع نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى

يوفنتوس يتأهل لنهائى كأس إيطاليا

ريال مدريد يفوز على خيتافى 2-صفر بالليجا

أيام زمان

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

كواليس الحكم على الفنانة وردة ووالدها بالإعدام

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

«أيام دمشقية» جديد أشرف أبواليزيد عن دار خطوط

اليوم.. مناقشة رواية «إيبو العظيم» للدكتور حسين عبد البصير

«التنوير» تطرح النسخة العربية لكتاب «ربما عليك أن تكلم أحد»

الليلة.. أوركسترا أوبرا الإسكندرية تحتفل بعيد الحب