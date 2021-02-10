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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الوادى الجديد يُصدر تكليفات هامة بشأن استصلاح الأراضى والمشروعات الاستثمارية والسكنية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:00 ص
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محمد مهدي
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وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بضرورة إلزام الشركات الاستثمارية تقديم بيان تفصيلي للأنشطة المستهدف إقامتها بالمناطق اللوجستية قبل تخصيصها لها، وذلك للتأكد من مطابقة الأنشطة لخطط التنمية التي وضعتها المحافظة.

جاء ذلك خلال ترأسه مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، والقيادات التنفيذية وأعضاء المجلس، لمناقشة عدد من المشروعات والملفات.

وخلال الاجتماع، وافق مجلس إدارة الصندوق على طلب إحدي الشركات الاستثمارية باستكمال زراعة مساحه 5 آلاف فدان طبقًا للبرنامج الزمني للمشروع، مع ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة نسب التنفيذ للتأكد من الجدية، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم الجدية.

وخلال ترأسه مجلس إدارة صندوق خدمة المستثمرين، لمناقشة عدد من المشروعات الاستثمارية على أرض المحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة، وجه محافظ الوادي الجديد، بضرورة الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لكافة المشروعات الاستثمارية، وذلك لحصر نسب التنفيذ والجدية، مشددًا على سحب المساحات الغير مستغلة من الشركات غير الجادة، وإعادة طرحها بالمزاد العلني، لإقامة مشروعات استثمارية أخرى.

ووافق مجلس الإدارة علي استكمال إجراءات تخصيص إحدي الشركات واحتساب المساحات الزائدة في بعض المشروعات بسعر القيمة السوقية الحالية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لتعديها بالزراعة على أراضى غير مخصصه لها.

كما وجه محافظ الوادي الجديد، خلال ترأسه مجلس إدارة صندوق الإسكان، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، بضرورة تنمية موارد الصندوق، وذلك من خلال الاستفادة من الأصول الغير المستغلة التابعة للصندوق.

وكلف «الزملوط» بضرورة الانتهاء من تسوية مديونية أحد البنوك من خلال المبادلة بقطع أرض متميزة، وإنشاء أسوار للأراضي التابعة للصندوق لتحديدها للاستفادة منها في مشروعات خدمية للمواطنين.

كما ناقش محافظ الوادي الجديد مع مجلس إدارة صندوق الإسكان موقف وحدات الإسكان الاجتماعي بمراكز الفرافرة وبلاط وباريس، وذلك للانتهاء من تسليمها للمستحقين، وتحصيل المبالغ المستحقة للدولة، وتسوية المديونيات.
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

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