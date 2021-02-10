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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الخارجية» الأمريكية ترد على «تصريحات مقلقة» من إيران

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:45 ص
نيد برايس
نيد برايس
وكالات
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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن تصريحات وزير الاستخبارات والأمن الإيراني، محمود علوي، حول إمكانية تطوير بلاده سلاحا نوويا، تثير قلقا لدى الولايات المتحدة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، في مؤتمر صحفي: "من غير الواضح بالنسبة لنا حتى الآن ما إذا كان الوزير الإيراني يتحدث باسم أي طرف آخر فضلا عنه شخصيا.. نحن بالطبع اطلعنا على هذا الكلام وهو مقلق جدا".

وأضاف برايس: "أود التشديد في هذا السياق على أن إيران لها التزامات في إطار معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية".

وسبق أن قال علوي، في مقابلة صحفية: "لدينا فتوى من المرشد الأعلى (للثورة الإيرانية، علي خامنئي) تؤكد حرمة صناعة السلاح النووي، وأنه معارض للشريعة، لكن في حال محاصرة قطة في زاوية ما، قد تسلك مسارا للدفاع عن نفسها يختلف عن القطة الحرة".

وأضاف وزير الاستخبارات والأمن الإيراني: "إذا تم الدفع بطهران نحو صناعة سلاح نووي فلن يكون ذنبها، بل ذنب من دفعها إلى ذلك".

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