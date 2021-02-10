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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

قفزة في عدد مستخدمي «تويتر» خلال أزمة الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:44 ص
تويتر
تويتر
وكالات
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أعلن «تويتر» أنّ قاعدة مستخدميه قفزت إلى 192 مليونًا في الفصل الذي شهد الانتخابات الرئاسية الأمريكية والحملة التي شنّت ضدّ نشر المعلومات المضلّلة.

وارتفع عدد المستخدمين النشطين خلال الربع الرابع الذي انتهى قبل أيام من تسلّم الرئيس جو بايدن مقاليد الحكم، بمعدّل 27 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي: إنّ «منصة التراسل ومقرّها سان فرنسيسكو لا تزال تركّز على الترويج لمحادثات صحية أكثر لأولئك الذين يستعملون خدماتنا».

علق «تويتر» و«فيس بوك» بتعليق حسابات الرئيس السابق دونالد ترامب في بداية يناير، بسبب اتهامه بنشر محتوى يساعد على تأجيج العنف في مبنى الكابيتول.

وجاءت هذه العقوبات غير المسبوقة بعد لجوء ترامب الى وسائل التواصل الاجتماعي، لتكرار مزاعمه العديدة التي لا تستند الى أي أدلة حول تزوير الانتخابات التي خسرها أمام بايدن.

وذكر «تويتر» أنّ أرباحه تضاعفت مقارنة بالعام الماضي لتصل الى 222 مليون دولار، بعد أن ارتفعت عائداته 28% لتحقق رقمًا قياسيًا بلغ 1.29 مليار دولار.

وقال دورسي: «2020 كان عامًا غير عادي بالنسبة الى تويتر"، مضيفًا "نحن فخورون أكثر من أي وقت مضى لخدمتنا النقاش العام خاصة في هذه الأوقات غير المسبوقة».

وأثارت النتائج ارتفاعًا طفيفًا في أسعار أسهم تويتر الذي يعمل على تعزيز الإعلانات على المنصة وتوسيع قاعدة مستخدميه بما يتخطّى جمهوره الأساسي من المشاهير والصحافيين والسياسيين.

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