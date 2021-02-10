نجاة شاب ومصرع 7 آخرين فى تحطم طائرة بـ باراجواى

أعلنت وسائل إعلام في باراجواي مصرع 7 أشخاص ونجاة شخص واحد في تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو.وقال موقع "ايه بى سي" إنه لم يعرف بعد سبب تحطم الطائرة، التي كانت تنفذ رحلة في ظروف طبيعية، ولم يبلغ طاقمها قبل الحادث عن أية أعطال.وأضاف المصدر: "الناجي شاب يبلغ من العمر 19 عاما صعد إلى الطائرة بإذن من قبطان السفينة. هو الآن في المستشفى".ووقعت المأساة بعد دقيقة واحدة من آخر اتصال مع الطاقم.