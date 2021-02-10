خامنئى يوافق على العفو عن بعض السجناء العراقيين

أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران، إبراهيم رئيسي، أن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، وافق على العفو عن بعض السجناء العراقيين في بلاده مقابل خطوة مماثلة من العراق.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، ذكر "رئيسي"، خلال مفاوضات قضائية بين إيران والعراق عقدت في مقر مجلس القضاء الأعلى العراقي ببغداد، أن خامنئي وافق على العفو عن السجناء العراقيين في إيران من الحائزين على الشروط اللازمة.كما شهدت المفاوضات اتفاقا على إصدار عفو رئاسي عن عدد من السجناء الإيرانيين في السجون العراقية، والباقي تتم إعادتهم إلى إيران لقضاء ما تبقى من فترة حبسهم في السجون الإيرانية.وقال رئيسي: "إصدار العفو عن السجناء الإيرانيين في السجون العراقية يمثل قضية هامة، وهي حسب القانون من صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقي، وتتم متابعة هذا الموضوع بشكل خاص إلى حين تحقيق النتيجة المطلوبة".