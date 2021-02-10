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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تطلب الحضور فى أى مفاوضات دولية مع إيران

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:23 ص
مجلس الوزراء السعودي
مجلس الوزراء السعودي
وكالات
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أعلنت السعودية أنها تريد الحضور كـ"طرف أصيل" في أي مفاوضات دولية مقبلة مع إيران حول برنامجها النووي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن مجلس الوزراء شدد في اجتماعه الدوري المنعقد برئاسة الملك سلمان على أهمية "أن تكون الدول الأكثر تأثرا بالتهديدات الإيرانية طرفا أصيلا في أي مفاوضات دولية حول برنامجها النووي ونشاطها المهدد للأمن في المنطقة".

وجاء في بيان للحكومة أن مجلس الوزراء السعودي جدد "مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بتحمل مسئولياته إزاء ما تشكله الممارسات العدائية للنظام الإيراني من تهديد للأمن والسلم الدوليين، وتجاوزاته المستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بتهديده أمن واستقرار الدول العربية والتدخل في شؤونها ودعم الميليشيات المسلحة".

كما جددت الرياض "الترحيب بالتزام الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها، والتأكيد على استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن".

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