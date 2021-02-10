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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: «تحركات سريعة» من أجل محاسبة روسيا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:29 ص
نيد برايس
نيد برايس
وكالات
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الإدارة الجديدة في واشنطن "تتحرك بسرعة" من أجل "محاسبة" روسيا على ما وصفته بـ "الأنشطة الخبيثة".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس: "منذ أول أيام الإدارة الحالية نتخذ خطوات سريعة لنضمن أن تحقق إجراءاتنا لمحاسبة روسيا أهدافها".

وأضاف أن مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينس تتابع "أعمال روسيا" عن كثب.

ومع ذلك امتنع برايس عن الرد على سؤال ما إذا ستستعجل الولايات المتحدة بفرض عقوبات على روسيا بسبب قضية أليكسي نافالني، في ظل الخلافات بين واشنطن والاتحاد الأوروبي بشأن روسيا، والتي ظهرت بعد زيارة مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل لموسكو.

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