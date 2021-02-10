مادورو: 100 ألف جرعة من «سبوتنيك V» تصل فنزويلا الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن 100 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لفيروس كورونا ستصل إلى فنزويلا الأسبوع المقبل.وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس»، في وقت سابق، اعتبر مادورو، أن لقاح «سبوتنيك V» الأكثر أمانًا من بين اللقاحات في العالم.وأضاف: «سبوتنيك V، هو الأكثر أمانًا.. لقد أظهر مستوى عال من الحماية».وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشار مادورو إلى أن التجارب السريرية للقاح الروسي في فنزويلا أظهرت فعاليته بنسبة 100%.وقالت مجلة «لانسيت» البريطانية، إن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لفيروس كورونا أظهرت أن فعاليته بنسبة تزيد على 90%.تجدر الإشارة إلى أن روسيا أطلقت على اللقاح الذي أنتجه معهد «جاماليا» تسمية «سبوتنيك V»؛ نظرًا لما يحمله من رمزية، لأن أول قمر صناعي سوفيتي حمل اسم «سبوتنيك»، وتم إطلاقه عام 1957.