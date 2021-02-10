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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

رئيس ممثلية إسرائيل فى الإمارات: يجب مواجهة التهديد الإيرانى

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:33 ص
إيتان نائيه
إيتان نائيه
وكالات
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قال رئيس ممثلية إسرائيل في الإمارات العربية المتحدة إيتان نائيه، إنه يجب مواجهة "التهديد الإيراني لأنه يشكل قلقا لإسرائيل وجيرانها".

وحول التنسيق الأمني الإسرائيلي-الإماراتي، شدد نائيه في حديث لقناة "i24news"، على أن "التهديد الإيراني هو تهديد مشترك لإسرائيل ودول أخرى".

وأضاف: "سلوك إيران، والبرنامج النووي، والتصريحات الإيرانية الإرهابية تجاه إسرائيل، ووكلائها في المنطقة على الحدود مع إسرائيل كل ذلك يسبب قلقا لنا ولجيراننا، لذلك أكدت إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أنه لن يتم تهديدنا مجددا وهذا يعني أنه يجب علينا مواجهة هذا التهديد الآن".

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